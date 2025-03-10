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Королева пожаловалась, что Тарзан оставил ее одну на 8 Марта: «Дарил любовь другим»

Певица Королева заявила, что отказалась от празднования 8 Марта из-за Тарзана
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koroleva__star/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наташа Королева пожаловалась в эфире программы «Ты не поверишь!» на отсутствие в ее календаре праздника 8 Марта.

Королева пояснила, что в этот день ее супруг Сергей Глушко (он же — Тарзан) часто работает.

«У него такая была профессия (стриптизера. — при «Газеты.Ru»), когда его никогда не было в этот праздник, потому что он дарил свою любовь женской аудитории. А сейчас он переквалифицировался в актера. Тоже его никогда нет дома», — пожаловалась артистка.

Глушко в свою очередь уверил, что его супруга «не остается одна» ни на 8 Марта, ни в другие праздники, поскольку у нее «куча друзей».

«Мы любим друг друга на расстоянии. И это тоже круто», — отметила Королева.

Наташа Королева состоит в браке с танцором и художником Сергеем Глушко, известным под псевдонимом «Тарзан», с 2003 года. У них есть сын Архип Глушко-Порывай. Первым супругом исполнительницы был композитор Игорь Николаев: пара была в браке с 1992 по 2001 год.

Накануне сообщалось, что Королева вышла на сцену в откровенном мини-платье с глубоким декольте. Звезда выступила перед зрителями в Государственном Кремлевском дворце и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Лолита улетела из России.

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