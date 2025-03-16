12-летние исполнительницы «Сигма боя» назвали хейтеров «малолетками и скуфами»

Исполнительницы «Сигма боя» Betsy и Янковская заявили, что их критикуют скуфы

Исполнительницы хита «Сигма Бой», 12-летние певицы Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Яновская, заявили, что у них есть несколько типов хейтеров. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Чертищева рассказала, что их критикуют «завистливые малолетки», которым нечего делать. Яновская выделила среди хейтеров 40-летних скуфов. Она объяснила, что это мужчины с большим животом, которые сидят на диване, ничего не делают, кроме того, чтобы пить пиво.

«Они такие: «Ой, что-то у них там получилось. Напишу-ка я им, что они бездарные. У меня-то в жизни вообще ничего. Сижу на диване там, чета делаю», — отметила певица.

Песня «Сигма Бой» вышла в октябре 2024 года. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

В феврале 2025 года певица Катя Лель сообщила, что запишет совместную песню «Делулу» с исполнительницей трека «Сигма бой» Светланой Чертищевой.

Ранее исполнительница хита «Сигма бой» призналась во вредной привычке.