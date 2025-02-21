Исполнительница хита «Сигма бой» призналась во вредной привычке

Исполнительница хита «Сигма Бой», 11-летняя певица Betsy (настоящее Светлана Чертищева) призналась в том, что считает своей вредной привычкой. Девочку цитирует NEWS.ru.

По словам Чертищевой, она ест по ночам, потому что много времени проводит на кухне — у певицы нет отдельной комнаты.

«Я кухонный обитатель, и у меня появилась привычка есть на ночь, потому что я смотрю дорамы, а рядом со мной холодильник. Он — мой лучший друг», — говорит Чертищева.

Комнату девочка делит с младшей сестрой Танюшей, которая засыпает рано — мама читает ей книжки и просит Свету сделать звук в ее видеороликах тише.

«Меня это так напрягает сильно, потому что, извините, я в моей комнате», — заключила юная звезда.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Чертищева исполняет ее в дуэте с Марией Янковской. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января трек попал на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

В начале февраля исполнительница «Сигма бой» заявила, что подверглась буллингу в школе.

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