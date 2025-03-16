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Ольга Бузова показала крестного сына

Певица Ольга Бузова опубликовала фото с крестным сыном
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Telegram-канал «Бузова»

Певица Ольга Бузова опубликовала в Telegram-канале кадры с крестным сыном Владимиром.

«Мой Вова», — подписала публикацию артистка.

Бузова показала ролик, в котором проводит время с крестным сыном. В видео она показывает мальчику подаренную ему одежду, кормит его с ложки и обнимает.

6 сентября модель и блогерша Мария Погребняк родила четвертого сына Владимира. Она рассказала, что родила без единого разрыва и боли. Ольга Бузова стала одной из первых, кто посетил роддом после появления на свет малыша.

Известно, что Погребняк и Бузова — лучшие подруги.

17 ноября Бузова опубликовала ролик с крещения сына лучшей подруги — модели Марии Погребняк. Артистка заявила, что церемония получилась красивой, трогательной и волнительной.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка рассказывала, что тяжело переживала разрыв.

Ранее Ольга Бузова раскрыла «красные флаги» на первом свидании.

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