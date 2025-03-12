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Ольга Бузова раскрыла «красные флаги» на первом свидании

Певица Бузова назвала звоночком, если мужчина не оплачивает счет на свидании
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МУЗ ТВ

Певица Ольга Бузова рассказала изданию VOICE, на какие действия мужчины обращает внимание на первом свидании.

По словам Бузовой, она готова простить мужчине многое при первой встрече. Однако ей важно, чтобы избранник проявил инициативу оплатить счет в ресторане.

«Остальные моменты могут происходить из-за нервов. <…> Но, если не оплатил счет — это уже звоночек», — заявила исполнительница.

Бузова также заявила, что пойдет на второе свидание с мужчиной, который позаботится о ней перед самой встречей — закажет такси или заедет за ней на машине.

«Сейчас лучше такси — чтобы по пути на свидание обсудить его с подружками. Когда ты идешь на свидание с человеком, который нравится, тебе хочется ощутить предвкушение», — призналась артистка.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

В ноябре 2024 года певица спровоцировала слухи о романе с рэпером Олегом Майами. На концерте в честь восьмилетия сольной музыкальной карьеры Бузовой артисты поцеловались. Они исполнили на мероприятии свой вышедший трек «Такси», а под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию и поцеловал. Позже они опровергли слухи о романе.

Ранее сообщалось, что блогерша Инстасамка взяла фамилию мужа спустя четыре года после свадьбы.

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