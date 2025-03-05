Майки Мэдисон раскрыла, чем вызвала раздражение у Юры Борисова

Актриса Майки Мэдисон призналась, что была рада тому, что «Анора» была завсегдатаем множества кинофестивалей, так как это давало возможность встречаться с командой фильма на мероприятиях. Об этом она сообщила в интервью The Hollywood Reporter.

По словам звезды, сейчас ей грустно, поскольку сезон наград закончился на минувшей премии «Оскар».

«Я чувствовала, что могу дольше оставаться с ними, что было очень важно для меня. А теперь я такая: «О, все кончено». Я заставила Юру [Борисова] пообещать, что мы навсегда останемся друзьями. Причем много раз. И он с раздражением [ответил]: «Да! Хорошо!», — рассказала артистка.

97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии прошла 3 марта. Фильм «Анора» выиграл пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Картина побила рекорд премии.

Комедийная инди-драма Шона Бэйкера «Анора» рассказывает о стриптизерше Эни (Майки Мэдисон), которая заводит роман с сыном русского олигарха Иваном (Марк Эйдельштейн). Актер Юра Борисов сыграл в драмеди «решалу» Игоря, а Екамасова и Алексей Серебряков — родителей мажора Вани.

Ранее режиссер Сарик Андреасян признался, что ненавидит фильмы Андрея Тарковского.