Звезда фильма «Один дома» к 45 годам не научился стирать и водить

Невеста актера Калкина Сонг: Маколей вырос в отелях и никогда не стирал сам

Американская актриса и продюсер Бренда Сонг заявила, что ее жених, звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин к 45 годам не научился стирать и водить. В одном из новых интервью она призналась, что ей приходится обучать актера важным навыкам самой.

«Я всегда говорю: Мак — уникальный человек. Будучи самым известным ребенком-актером в мире, он жил и вырос в отелях. Он никогда толком не стирал», — сказала 36-летняя Хадсон, добавив, что стирает с 10 лет.

Кроме того, Сонг начала учить Калкина водить и попросила его покатать ее на машине по району. Женщина была в ужасе.

«Как это — 44-летний мужчина, впервые севший за руль? Я подумала: «Нет! Нужно нанять кого-то, кто научит его за меня», — посмеялась Сонг.

Пара начала встречаться в 2017 и обручилась в 2022 году. У них двое общих детей.

Недавно будущие супруги вспомнили о своей первой встрече.

Ранее певица Алекса объявила о разводе с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым.