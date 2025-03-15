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Экс-возлюбленная Тимати разводится с фитнес-тренером через год после свадьбы

Певица Алекса рассталась с фитнес-тренером Дайчевым
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aleksa___official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-возлюбленная рэпера Тимати певица Алекса объявила о разводе с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. О расставании она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь!» — написала 36-летняя звезда проекта «Фабрика звезд».

О разводе стало известно спустя год после свадьбы. В 2021 году у пары родилась дочь Адриана.

В 2024 году исполнительница разорвала все контакты со свекровью и запретила ей встречаться с внучкой. Алекса публично заявила, что Лилия Соловьева больше никогда не увидит Адриану.

Дайчев подчеркивал в интервью, что не забывает о своем сыне Тимуре от артистки балета Филиппа Киркорова Александры Сивковой, активно участвует в его воспитании и помогает финансово. По мнению спортсмена, он был обязан наладить отношения с экс-возлюбленной, чтобы не наносить лишних психологических травм общему ребенку, и ему это удалось.

Дайчев расстался с Сивковой, когда она была беременна.

Ранее Алекса делилась в сети фотографиями со своей свадьбы.

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