Маколей Калкин вспомнил о первой встрече с женой: «Я ее не впечатлил»

Актер Маколей Калкин и его невеста Бренда Сонг вспомнили о первой встрече в беседе с журналом Cosmopolitan.

По словам Сонг, она впервые увидела будущего избранника в доме их общего друга, актера Сета Грина. Калкин попытался пошутить над отменой ситкома «Папаши», в котором играла Сонг. Знаменитость призналась, что ей не понравилась шутка Калкина.

«Вот что скажу, я ее совершенно не впечатлил», — поделился звезда «Один дома».

Во второй раз актеры встретились на съемках фильма «Мальчишник в Таиланде» — благодаря тому же Грину. Они признались, что сблизились из-за любви к карточным играм и общего интереса к имени Дакота.

Маколей Калкин и Бренда Сонг состоят в отношениях с 2017 года, у них двое детей. Пара не состоит в официальном браке — несмотря на то, что Калкин сделал предложение Сонг еще в 2022 году. В беседе с Cosmopolitan актриса заявила, что «не будет возражать», если их свадьба так и не состоится.

В декабре 2024 года сообщалось, что Маколей Калкин хотел купить дом своего героя из «Один дома». Особняк в штате Иллинойс продавали за $5,25 млн в мае 2024 года.

Ранее режиссер Квентин Тарантино рассказал, когда вернется в кино.