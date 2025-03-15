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Киркоров сделал предсказание о конкурсе, который затмит «Евровидение»

Певец Киркоров заявил, что «Интервидение» затмит «Евровидение»
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Народный артист России Филипп Киркоров сделал предсказание о конкурсе, который затмит «Евровидение». Он побеседовал с изданием «ЖАРА MAG».

Он считает, что это может быть российское «Интервидение», поскольку в стране с размахом проводили «Евровидение» в 2009 году и Олимпиаду в 2014.

«Ничто рядом не стояло с этими шоу. Уверен, «Интервидение» затмит любое Евровидение», — говорит Киркоров.

При этом Кипр и Греция уже приглашали артиста стать частью команды их стран на «Евровидении».

«Но, знаете, не лежит душа уже. Раньше наблюдал, смотрел, а сейчас думаю — все стало уже неинтересным», — заключил Киркоров.

«Евровидение» пройдет в Швейцарии 13–17 мая. В 2022 году Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение» после начала спецоперации на Украине.

В начале марта певицу попросили переписать песню для «Евровидения» из-за созвучного с матом слова.

Ранее стало известно, что норвежская певица Эмми выступит на «Евровидении-2025» с песней про советскую собаку-космонавта.

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