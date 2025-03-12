Москвичам и гостям столицы разъяснили новые правила посещения культурных площадок

В Москве с 15 марта заработают новые правила посещения театров и концертных площадок. О том, для чего нужны нововведения, москвичам и гостям города объяснили на mos.ru.

Сообщается, что при покупке билетов на концерты и спектакли, которые пройдут на подведомственных столичному Департаменту культуры площадках с 15 марта и до конца года, необходимо будет указать имя и фамилию каждого посетителя, а также данные документа, по которому можно подтвердить личность. Для этого подойдут паспорт гражданина РФ или заграничный, водительские права или социальная карта москвича, а также военный или студенческий билет.

При покупке билетов для детей нужно будет ввести данные свидетельства о рождении, карты москвича или заграничного паспорта.

Если пользователь добавил данные о ребенке и сведения о его документах в личный кабинет на mos.ru, то он может авторизоваться через Mos ID, и нужная информация подтянется в электронную форму автоматически.

При оформлении нескольких билетов потребуется указать фамилию, имя, отчество и данные документа каждого посетителя.

Билет, купленный по идентифицирующим личность документам, нельзя будет передать другим лицам без процедуры переоформления.

Для прохода на мероприятие потребуется показать контролеру билет и оригинал любого документа из утвержденного перечня вне зависимости от того, какой из них был использован при покупке билета. Важно, чтобы оба документа входили в список допустимых и верифицировали личность одного и того же человека.

Если посетитель приобрел билет через сервис «Мосбилет» с использованием Mos ID (стандартной или полной учетной записи портала mos.ru), он может предъявить куар-код цифрового билета в одном из городских мобильных приложений, таких как «Моя Москва», «Мой id» или «Госуслуги Москвы». В этом случае документ показывать не потребуется.

Оформить подарочный сертификат можно на сайтах учреждений и билетных операторов. Он оплачивается на конкретную сумму по аналогии с привычными всем сертификатами на услуги или покупку товаров в магазине. Получатель сертификата, выбрав мероприятие для посещения, действует так же, как и остальные зрители: вводит свои персональные данные и проходит на событие, подтвердив свою личность любым из способов, допустимых в рамках пилотного проекта.

Эти меры направлены на повышение безопасности зрителей и усиление борьбы с недобросовестными продажами, сообщается на mos.ru.