Приемная дочь Евгения Осина перепела его хит

Певица и актриса, приемная дочь певца Евгения Осина Анастасия Годунова перепела хит отца «Таня + Володя». О выходе кавера сообщает kp.ru.

18-летняя Годунова представила новый трек на всех онлайн-площадках. По словам девушки, песня о первой любви вышла в новом звучании и в молодежном стиле.

«Композицию делали с аранжировщиком «А-Студио». Кстати, впервые народный хит прозвучит от женского имени. Права на эту песню мне передал сам автор Олег Челышев», — объяснила Анастасия.

Годунова — дочь экс-возлюбленной Осина Елены Скорняковой от других отношений. Известно, что Евгений относился к Насте как к родной дочке, и хотел, чтобы девушка продолжала его дело. Еще при жизни он передал Годуновой права на часть своего творческого наследия.

После кончины Осина в ноябре 2018 года его кровная дочь Агния заявила о правах на все песни отца. Впоследствии Анастасии и Агнии удалось поделить композиции.

«Евгений воспитывал Настю как родную дочь, видел в ней своего кормильца в будущем, но не дожил…» — подтвердила Елена Скорнякова, сейчас выступающая продюсером дочери.

4 октября 2024 года советскому и российскому певцу Евгению Осину исполнилось бы 60 лет. В 90-х под его песни танцевала вся страна, включая бывшего президента России Бориса Ельцина. Но карьера пошла на спад, а семейная жизнь разрушилась, артист боролся с зависимостью. Какой была жизнь Евгения Осина — рассказывала «Газета.Ru».

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