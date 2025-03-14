Джин Хэкмен не оставил детям ничего из многомиллионного состояния

Голливудский актер Джин Хэкмен не оставил детям ничего из своего многомиллионного состояния. Об этом сообщает The Sun.

Наследство Хэкмена оценивают в $80 млн. Согласно опубликованному агентом звезды завещанию, он оставил все деньги и активы жене — пианистке Бетси Аракаве. О детях — Кристофере, Элизабет и Лесли — в опубликованном документе не говорится.

В завещании Аракавы при этом указано, что все ее имущество, и в случае, если супруг ее не переживет, должно быть передано в управление ее личному представителю. Представитель, согласно ее последней воле, должен пустить деньги на благотворительность — «для достижения целей, полезных обществу, в соответствии с благотворительными предпочтениями и интересами, выраженными или указанными моим супругом и мной в течение нашей жизни».

Неизвестно, как будет разделен дом пары стоимостью $3,8 млн и площадью 800 квадратных метров.

Старший сын Хэкмена Кристофер уже нанял для защиты своих прав опытного адвоката Эндрю М. Катценстейна, специализирующихся на делах, которые касаются наследства.

Пару обнаружили без признаков жизни в их доме в конце февраля. Вскрытие показало, что у Аракавы было редкое инфекционное заболевание — хантавирусный легочный синдром, которым можно заразиться при вдыхании пыли с частичками помета зараженных грызунов. Ее не стало первой.

Хэкмен страдал от заболевания сердца вкупе с истощением на фоне голода: у актера была тяжелая форма болезни Альцгеймера, и он не вполне осознавал окружающую действительность. Его кончина наступила примерно неделей позже.

Накануне спасатели рассказали о трогательном проявлении верности собак Джина Хэкмена.

Ранее Джина Хэкмена помянули на «Оскаре».