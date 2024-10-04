Танцы с Ельциным, несчастная любовь и алкоголизм: как жил и умер Евгений Осин Музыкант Евгений Осин родился 60 лет назад

4 октября советскому и российскому певцу Евгению Осину исполнилось бы 60 лет. В 90-х под его песни танцевала вся страна, включая бывшего президента России Бориса Ельцина. Но карьера пошла на спад, семейная жизнь разрушилась, и музыкант нашел утешение на дне бутылки. Какой была жизнь Евгения Осина и почему он так и не смог победить пагубную привычку, которая в итоге его убила, — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность

close Евгений Осин Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкант Евгений Осин родился 4 октября 1964 года в Москве в семье водителя троллейбуса и домохозяйки. Когда мальчику исполнилось девять лет, его родители развелись: отец переехал в Череповец, а мать осталась в Москве воспитывать Евгения и его младшую сестру Альбину. Музыкой будущий артист увлекся в возрасте 14 лет: он стал ударником в школьном ансамбле и начал копить деньги на собственную барабанную установку.

«Я несколько лет собирал и сдавал пустые бутылки, экономил на школьных обедах, просил у мамы денег на выдуманные экскурсии — откладывал рубль за рублем… В результате накопил на свою первую барабанную установку, которую купил за 916 рублей в магазине «Лейпциг», — рассказывал Осин в интервью журналу «Караван историй».

С музыкальной школой у юного ударника не сложилось: теоретические занятия казались ему слишком скучными, поэтому вскоре после поступления он оставил учебу. После десятого класса Осин стал студентом режиссерского факультета института культуры, но и там долго не проучился.

Дебют в группах «Ночной колпак» и «Дед Мороз»

close Евгений Осин Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В 1986 году Евгений Осин организовал свою первую рок-группу «Ночной колпак» (впоследствии «Кекс»), в которой впервые попробовал себя в качестве вокалиста. Параллельно с сольным творчеством музыкант сотрудничал с коллективами Московской рок-лаборатории: был перкуссионистом в группе »Николай Коперник» и барабанщиком в группе «Альянс». В 1988 году Осин устроился на работу в продюсерский центр Стаса Намина, где стал вокалистом и художественным руководителем группы «Дед Мороз».

«Зеленый театр» Стаса Намина был для нас эдаким оазисом свободы. Чего я только не вытворял там на сцене со своей группой «Дед Мороз» во время первого рок-фестиваля: скакал в нескольких париках, которые срывал по очереди и швырял в зал, мы выстреливали в зрителей конфетами из огромной рогатки, обливались водой…», — делился артист.

Евгений Осин и группа «Браво»

close Евгений Осин Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Во время работы в центре Стаса Намина Осин познакомился с бас-гитаристом группы «Браво» Сергеем Лапиным. Фронтменом уже популярного на тот момент коллектива он стал случайно: вокалистка Жанна Агузарова оставила группу прямо накануне гастрольного тура, и основатель «Браво» Евгений Хавтан срочно искал ей замену.

«Женя исправно приезжал на все репетиции, сидел и слушал, то что мы делаем, а однажды сказал, что готов даже просто играть на перкуссии или быть «техником», чтобы остаться в группе. Осин участникам группы понравился, он был настоящим стилягой с неплохим голосом, поэтому его решили попробовать, но на роль вокалиста», — рассказывал Хавтан в интервью «КП».

Сотрудничество с «Браво» продлилось чуть больше года: вместе с группой Осин впервые побывал за границей и принял участие в записи пятого альбома команды «Скажем друг другу «Браво!». В 1989 году музыкант покинул коллектив, объяснив свое решение «творческими разногласиями» с другими участниками группы. Уже после смерти Осина Евгений Хавтан рассказал журналистам, что группа рассталась с солистом из-за его проблем с алкоголем.

Сольная карьера Евгения Осина

close Евгений Осин Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вскоре после ухода из «Браво» Евгений Осин собрал собственную группу «Авалон», в которой он стал не только солистом и гитаристом, но и автором всех песен. В 1991 году музыкант записал первый и единственный альбом коллектива «Светлый путь огня», оставшийся, увы, незамеченным.

«Я тогда очень переживал, думал, кому нужен Евгений Осин и его новая группа с мифическим названием «Авалон»?» — вспоминал он.

Найти свой стиль Осину помогли дворовые песни из детства и продюсер Валерий Жаров, благодаря которому музыкант познакомился с композитором Александром Алексеевым, впоследствии ставшим соавтором его главных хитов.

Всенародная любовь пришла к Осину в 1992 году после выхода пластинки «70-я широта», в которую вошли быстро ставшие хитами композиции «Мальчишка», «Ялта», «Не верю» и другие. Визитной карточкой альбома стала песня «Плачет девушка в автомате», в основу текста которой легло стихотворение Андрея Вознесенского «Первый лед» (1956). Вслед за первой успешной пластинкой артист выпустил два сборника: «Евгений Осин в России» (1994) и «Работа над ошибками» (1996), песни из которых «Качка», «Не ходи со мной рядом» и «Портрет работы Пабло Пикассо» также стали хитами.

Танец Осина с Борисом Ельциным

close Певец Евгений Осин и президент России Борис Ельцин в Ростове, 1996 год Александр Земляниченко/AP

В 1996 году Евгений Осин, который на тот момент был на пике своей популярности, принимал участие в предвыборной кампании Бориса Ельцина «Голосуй или проиграешь». Во время выступления в Ростове-на Дону, когда артист исполнял свой хит «Ялта», Ельцин неожиданно вышел на сцену и пустился в пляс вместе с Осиным и его музыкантами.

«Мы с Борисом Николаевичем зажгли под веселый рок-н-ролл, и эти кадры сразу же стали крутить все мировые телеканалы. Спустя несколько лет я случайно встретил Бориса Николаевича на одном мероприятии, и тот меня поприветствовал: «Вот, идет народный артист!», — вспоминал о том случае Осин.

Впоследствии фотография танцующего президента России получила Пулитцеровскую премию. Правда, автор снимка решил, что Осин в этой композиции лишний, и отрезал его, оставив только Ельцина и девушек из группы подтанцовки артиста.

Спад карьеры Евгения Осина

close Евгений Осин, Влад Сташевский и Владимир Пресняков, начало 2000-х Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В конце 90-х популярность Евгения Осина пошла на спад. Он продолжал писать песни, сотрудничал с молодыми исполнителями и принимал участие в телепроектах, однако ни новый альбом «Птицы» (1999), ни сборник «Золотая коллекция» (2000) не смогли повторить успех предыдущих пластинок. В 2001-м артист представил еще две работы: сборник детских песен «Бублик и батон» и альбом «Все те же девчонки». Обе пластинки также не нашли отклика у аудитории.

Тем не менее Осин продолжал выступать сольно и принимал участие в сборных концертах, но при этом категорически отказывался работать на корпоративах и частных мероприятиях.

«Выступать во всяких непристойных местах, на вакханалиях не хочу. Мне неприятно петь перед так называемыми хозяевами жизни», — говорил он в 2007 году.

В 2009-м, после долгого перерыва, Осин вновь выпустил альбом детских песен «Бублик, батон и рогалик», в который вошли композиции, исполненные другими артистами, а также дочерью певца Агнией. В 2010-м он устроился учителем музыки в московскую школу №1287, на базе которой создал вокально-инструментальный ансамбль «Фишки».

«Я учу детей играть не под фонограмму, не под «минус один», а полностью от первой струны гитары и заканчивая ударной установкой, дети играют живьем», — рассказывал он журналистам «КП».

В 2016 году вышел последний из записанных при жизни Евгения Осина альбомов «Разлука», песни для которого написал его друг и соавтор Александр Алексеев. Новых хитов пластинка поклонникам не подарила, но была тепло встречена критиками.

Личная жизнь Евгения Осина

close Наталья Черемисина, Евгений Осин и их дочь Агния Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Евгений Осин дважды был женат. Первой супругой певца стала бэк-вокалистка его группы Елена Куштанина. Однако брак продлился недолго — спустя всего полгода после свадьбы они развелись.

«Причина оказалась банальной — быт съел любовь: «Не разбрасывай вещи, вымой посуду…» — и так далее. Но разошлись мы цивилизованно, без взаимных претензий», — рассказывал Осин.

Со своей второй женой Натальей Черемисиной Осин познакомился в конце 90-х. На момент их встречи женщина была замужем и первое время отвергала настойчивого поклонника, но потом все же сдалась и развелась с супругом. В 2000 году влюбленные поженились, а 31 января 2002 года у пары родилась дочь Агния. Незадолго до этого карьера Осина пошла на спад, и музыкант все чаще стал заливать невостребованность алкоголем. В 2005 году Черемисина подала на развод, забрала дочь и съехала от Осина. В интервью журналу «Тайны звезд» она говорила, что изначально не собиралась препятствовать общению дочери с отцом, но была вынуждена изменить свое решение из-за пьяных выходок бывшего мужа.

Чтобы чаще видеться с Агнией, исполнитель устроился учителем музыки в ее школу, создал ансамбль «Фишки» и снял с дочерью несколько видеоклипов. Бывшая супруга была не в восторге от слишком частого общения девочки с пьющим отцом — и перевела Агнию в другую школу.

Последней возлюбленной Евгения Осина стала Елена Скорнякова, с которой он познакомился еще будучи в браке с Натальей Черемисиной. Незадолго до смерти певец заявил, что планирует жениться на Скорняковой и стать отцом для ее 12-летней дочери Насти.

«Я очень люблю Настю и хочу удочерить. Правда, в нашей стране данный процесс — бюрократически сложный, придется собрать кучу документов. Ускорить дело поможет процедура оформления законного брака с мамой Насти. И я готов жениться на Лене. Она — близкий мне человек», — поделился Осин с изданием «СтарХит».

Свадьбы не случилось. После смерти музыканта Елена Скорнякова претендовала на его имущество, но проиграла суд — процесс закончился в пользу родной дочери исполнителя Агнии Осиной.

Проблемы с алкоголем Евгения Осина

close Евгений Осин в передаче «Пусть говорят» Первый канал

По воспоминаниям друзей, серьезные проблемы с алкоголем начались у Евгения Осина еще в первой половине нулевых. Поначалу артист объяснял пагубную привычку творческим кризисом, затем — разводом с женой Натальей и разлукой с единственной дочерью Агнией. Экс-супруга, в свою очередь, настаивала на том, что сильно выпивать Осин начал уже во время их совместной жизни.

«Пить Женя начал не из-за нашего разрыва, а намного раньше. Причем порой напивался так, что распускал руки. Я боялась за себя и своего ребенка. Пыталась вразумить мужа, но тщетно», — рассказывала Черемисина журналистам.

В середине нулевых Осин пропал с радаров шоу-бизнеса, лишь изредка появляясь в новостных сводках. Так, в 2009 году СМИ сообщили, что певец попал в больницу после ДТП: музыкант ехал на своем мотоцикле, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Был ли он трезв в момент аварии — неизвестно. Осенью 2016 года певец вновь оказался в центре внимания: журналисты выяснили, что артист был экстренно госпитализирован в больницу, где ему диагностировали цирроз печени. Осин эту информацию опроверг, подчеркнув, что с недавних пор сильно ограничил употребление спиртного.

«Я действительно несколько дней провел в больнице: меня просвечивали, делали анализы и процедуры. Сейчас я дома, чувствую себя вполне хорошо, никакого цирроза не ощущаю», — заявил он.

В августе 2017 года Евгений Осин пропал уже в прямом смысле слова: певец несколько дней не выходил на связь с близкими, после чего его младшая сестра обратилась с заявлением в полицию.

Спустя несколько дней музыкант нашелся в реабилитационном центре в Таиланде, куда он попал благодаря неравнодушным коллегам — певице Наталье Штурм и телеведущему Андрею Малахову. В эфире передачи «Прямой эфир» Осин признался, что выпивал на протяжении последних 30 лет, рассказал о трудном пути к выздоровлению и пообещал зрителям никогда не возвращаться к пагубной привычке. В октябре 2017 певец «сбежал» из клиники, вернулся в Москву и стал гостем передачи «Пусть говорят»: в эфире он жаловался на коллег, отправивших его на реабилитацию, а увидев среди гостей шоу Наталью Штурм, покинул студию.

Летом 2018 года Евгений Осин снова взялся за старое. По данным журналистов «СтарХита», артист выписался из больницы, где лечил сломанную во время съемок экстремальной передачи руку, «на радостях выпил за здоровье, но слегка перебрал».

Спустя несколько дней друг артиста, продюсер Андрей Разин, написал о плачевном состоянии Осина в личном блоге: «К сожалению, вынужден сообщить о состоянии здоровья Жени Осина. Женя на грани смерти. У Жени начала гнить рука, отказали ноги и практически не работают почки. Женя опять запил. Дни его сочтены».

Смерть Евгения Осина

close Кадр из программы «Выход в люди» Россия 1

В последние месяцы своей жизни Евгений Осин практически не вставал с кровати: из-за многолетней алкогольной зависимости у исполнителя начали отказывать ноги, и он с трудом передвигался по квартире. В октябре 2018 года артист стал героем передачи «Выход в люди», при поддержке которой отправился на очередную реабилитацию в Сочи. Отвечая на вопросы ведущего, он признался, что скучает по семье, а пьет, чтобы забыть о проблемах: «Стоит мне выпить рюмочку коньяка, как мне сразу становится лучше. Настроение улучшается, все проблемы сразу забываются. Без этого уже сложно».

17 ноября 2018 года Евгений Осин скончался на 55-м году жизни от остановки сердца. По информации СМИ, в течение недели артист злоупотреблял спиртными напитками, что в его состоянии было абсолютно недопустимо. 20 ноября музыканта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Во время траурной церемонии первый продюсер Осина Валерий Жаров включил его самую известную песню — «Плачет девушка в автомате».