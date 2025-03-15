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Люциус Малфой обиделся на обсуждение его гениталий

Актер Джейсон Айзекс пожаловался на двойные стандарты откровенных сцен
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HBO

Актер Джейсон Айзекс обиделся на обсуждение его гениталий, показанных в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос». Его цитирует Page Six.

В новом интервью он пожаловался на двойные стандарты, якобы существующие в отношении откровенных сцен с участием мужчин и женщин. 61-летнему артисту не понравилось, что зрители гадают: настоящим ли был пенис, мелькнувший на экране.

«Лучшей актрисой этого года стала Майки Мэдисон, она получила «Оскар». И я не вижу, чтобы кто-то обсуждал ее вульву, которая была на [экране в фильме «Анора»] все время», — сказал он.

Он также напомнил о роли Маргарет Куолли в «Субстанции».

«Никто не подумает говорить с ней о ее гениталиях или сосках или о чем-либо подобном. Так что странно, что существуют двойные стандарты», — сказал он.

Артист, сыгравший в киносаге о Гарри Поттере злодея Люциуса Малфоя, отказался отвечать на вопрос, действительно ли на съемках был использован протез пениса.

«Я не думаю, что люди действительно хотят знать, как делают колбасу», — пошутил он.

По мнению Айзекса, женские обнаженные тела на экране обсуждают с меньшей готовностью. В соцсетях Айзекса уже раскритиковали — пользователи пишут, что женские тела подвергаются куда более жестокой критике и пристальному рассматриванию.

В одной из сцен «Белого лотоса» герой Айзекса под действием изменяющих сознание веществ выходит к семье в халате, который распахивается.

Ранее жена Джеймса Кэмерона посмотрела новый «Аватар» и рыдала четыре часа.

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