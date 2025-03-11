Жена Джеймса Кэмерона посмотрела новый «Аватар» и рыдала четыре часа

Режиссер Кэмерон признался, что третий «Аватар» довел его жену до слез

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон признался, что его фильм «Аватар. Огонь и пепел» довел его жену актрису Сьюзи Эмис Кэмерон до слез. Его цитирует Empire.

Третью часть франшизы «Аватар» Кэмерон посмотрела в конце 2024 года.

«Она рыдала четыре часа. Все пыталась взять себя в руки, чтобы рассказать мне что-то конкретное, а потом теряла самообладание и снова начинала плакать. Наконец я сказал: «Дорогая, мне пора спать. Извини, поговорим об этом в другой раз», — посмеялся режиссер.

По словам 70-летнего Кэмерона, именно супруга «диктовала ему правила» на съемках «Титаника», «Аватара» и «Аватара 2».

«Так что я доверяю ее сердцу», — сказал он.

Мировая премьера фильма «Аватар. Огонь и пепел» состоится 19 декабря 2025 года.

В январе Кэмерон пообещал, что новый «Аватар» удивит зрителей.

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