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Жена Джеймса Кэмерона посмотрела новый «Аватар» и рыдала четыре часа

Режиссер Кэмерон признался, что третий «Аватар» довел его жену до слез
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20th Century Fox

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон признался, что его фильм «Аватар. Огонь и пепел» довел его жену актрису Сьюзи Эмис Кэмерон до слез. Его цитирует Empire.

Третью часть франшизы «Аватар» Кэмерон посмотрела в конце 2024 года.

«Она рыдала четыре часа. Все пыталась взять себя в руки, чтобы рассказать мне что-то конкретное, а потом теряла самообладание и снова начинала плакать. Наконец я сказал: «Дорогая, мне пора спать. Извини, поговорим об этом в другой раз», — посмеялся режиссер.

По словам 70-летнего Кэмерона, именно супруга «диктовала ему правила» на съемках «Титаника», «Аватара» и «Аватара 2».

«Так что я доверяю ее сердцу», — сказал он.

Мировая премьера фильма «Аватар. Огонь и пепел» состоится 19 декабря 2025 года.

В январе Кэмерон пообещал, что новый «Аватар» удивит зрителей.

Ранее режиссер «Гарри Поттера» Крис Коламбус признался, что хотел бы видеть звезду «Острых козырьков» в роли Волан-де-Морта.

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