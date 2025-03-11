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Люциус Малфой полностью обнажился в новом сериале

Актер Джейсон Айзекс пошутил, что теперь всегда будет раздеваться в сериалах
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HBO

Актер Джейсон Айзекс полностью обнажился в новой серии третьего сезона сериала «Белый лотос». В беседе с Entertainment Weekly он рассказал об опыте.

Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в серии фильмов «Гарри Поттер», играет Тимоти Рэтлиффа — человека, который многое скрывает от своей семьи. Прибывая на отдых в Таиланд, Тимоти узнает, что его идеальная жизнь вот-вот рухнет, потому что ФБР преследует его за отмывание денег и взяточничество. Он пускается во все тяжкие — и в одном из эпизодов сидит перед женой (Паркер Поузи) и тремя детьми (Патрик Шварценеггер, Сэм Нивола, Сара Кэтрин Хук) без трусов в распахнутом халате.

«Да, теперь это в моем контракте на каждое шоу, в котором я участвую. Надеюсь, со временем станет проще», — пошутил Айзекс о том, что теперь всегда будет раздеваться в сериалах.

В ответ Шварценеггер предложил спросить остальных артистов, каково им было видеть Айзекса голым.

Накануне Шварценеггер заявил, что знаменитый отец не имеет отношения к тому, что он получил главную роль в третьем сезоне сериала «Белый лотос».

«Я знаю, что найдутся люди, которые скажут, что я получил эту роль только из-за отца. Но они не видели, как я на протяжении 10 лет занимался актерским мастерством... Как я часами работал над своими персонажами и прошел сотни неудачных прослушиваний», — сказал 31-летний сын звезды «Терминатора».

Ранее жена Джеймса Кэмерона посмотрела новый «Аватар» и рыдала четыре часа.

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