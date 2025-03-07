Певицу попросили переписать песню для «Евровидения» из-за созвучного с матом слова

Мальтийскую певицу Конте попросили убрать из песни для «Евровидения» неприличное слово

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» попросили мальтийскую певицу Мириану Конте убрать из текста и названия песни «неприличное» слово. Об этом пишет The Guardian.

23-летняя Конте хотела представить Мальту на конкурсе с композицией «Kant», что в переводе с мальтийского означает «пение». Однако Европейский вещательный союз (EBU), организующий «Евровидение», обратил внимание на то, что слово созвучно с английским матом, обозначающим женские гениталии.

Кроме того, в припеве Конте намеренно обыгрывает созвучие.

«Хотя я шокирована и разочарована, особенно тем, что у нас меньше недели, чтобы изменить песню, я обещаю вам следующее: шоу продолжится — дива не упадет», — написала певица на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

EBU принял решение потребовать изменения песни после жалобы корпорации «Би-би-си». Скотт Миллс, ведущий репортажей о «Евровидении» на радио «Би-би-си», обратил внимание на непристойность в феврале.

«Мы вообще не можем говорить о представительнице Мальты. Мы определенно не можем воспроизвести отрывок из ее песни… никогда», — пошутил он.

Новый вариант песни в заявке Мальте необходимо будет представить до 10 марта.

«Евровидение» пройдет в Швейцарии 13–17 мая. В 2022 году Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение» после начала спецоперации на Украине.

В феврале Ассоциация по защите прав потребителей Codacons потребовала убрать песню «Espresso Macchiato» Томми Кэша из «Евровидения».

Ранее стало известно, что норвежская певица Эмми выступит на «Евровидении-2025» с песней про советскую собаку-космонавта.