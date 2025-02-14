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На «Евровидении» споют песню россиянки про советскую собаку в космосе

Певица Эмми исполнит на «Евровидении-2025» песню о советской собаке Лайке в космосе
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Кадр из трансляции

Норвежская певица Эмми выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение-2025» с песней про советскую собаку-космонавта. Об этом сообщает издание Evoke.

Девушка представит на конкурсе Ирландию. Песню для нее написала певица и сонграйтер Лариса Тормей — уроженка России, с 2001 года живущая в Ирландии. Женщины познакомились во время творческой лаборатории в Норвегии.

Эмми также ответила на критику того, почему, будучи норвежкой, исполняет песню от Ирландии.

«Это европейский песенный конкурс. Дело не во мне, а в песне, а песня частично ирландская — такой ее написала автор. И поскольку песня была частично на ирландском, для нас было вполне естественно отправить ее на конкурс», — объяснила она.

В тексте поется о том, что Лайка все еще кружится на орбите вокруг Земли.

«Я надеюсь, что она танцует каждую ночь среди звезд», — говорится в песне.

Лайку запустили в космос на советском корабле «Спутник-2» 3 ноября 1957 года, возвращение животного на Землю не предусматривалось. Предполагалось, что Лайка проживет на орбите около недели, но ее не стало через несколько часов после старта.

В январе 2025 года стало известно, что Израиль выставит на «Евровидение» выжившую при атаке ХАМАС певицу.

Ранее первая россиянка на «Евровидении» оценила идею «Интервидения».

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