«Сразу попытался помочь»: директор Буйнова о первых минутах после ДТП с пенсионеркой

Директор певца Александра Буйнова Сергей Пудовкин рассказал о первых минутах после ДТП, в котором артист сбил пенсионерку. Его цитируют «Аргументы и факты».

Он сослался на существующее видео первых минут после ДТП.

«На кадрах отчетливо видно, как автомобиль Александра Николаевича Буйнова толкнул потерпевшую. Удара не было, и никакого отлета от авто и близко не было. Только толчок, который четко виден на видеорегистраторе», — сообщил Пудовкин.

Буйнов, подчеркнул Пудовкин, полностью признал себя виновником ДТП и сразу же после происшествия предложил помощь.

«Он обратился к ней со словами: «Ой, мамочка, что же случилось. Давайте я вам помогу!» На что получил резкий крик: «Не подходи ко мне! Не трогай меня!» Что в целом мы понимаем, потерпевших не надо трогать. Даже тех, кто несильно пострадал», — продолжил он.

По словам Пудовкина, Буйнов был очень внимателен к пострадавшей и с момента ДТП старался выйти на личный контакт с ней.

Александр Буйнов 27 февраля сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье. Сам Буйнов заявил, что за рулем внедорожника Lexus находился его водитель. Пострадавшая, 61-летняя воспитательница детского сада, госпитализирована. Ее увезли в больницу с разрывом связок. Женщину спасла хорошая реакция, она смогла отпрыгнуть в сторону. Что еще известно о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

1 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на сбитую Буйновым пенсионерку написал, что она не простит артиста «ни за какие деньги», однако позже женщина согласилась встретиться со звездой.