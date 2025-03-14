Фестиваль «Игрокон» посетили 43 тысячи человек

В Москве 7, 8 и 9 марта прошел фестиваль игр и увлечений «Игрокон». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба мероприятия.

В 2025 году «Игрокон» посетили более 43-х тысяч человек. На фестивале госте могли развлечься настольными играми, НРИ, ККИ, мастер-классами по моделизму, варгеймами, комиксами и книгами, видеоиграми, косплеем, аллеей креаторов и другими активностями.

В огромных зонах для любителей настольных игр посетители фестиваля могли сыграть в сотни современных настолок от разных издательств. На мастер-классах — собирали, клеили и раскрашивали модели техники, а новички открывали для себя увлекательный мир моделизма. Особым успехом пользовались основной боевой танк Т-90МС, истребитель-бомбардировщик Су-34, а также эксклюзивная новинка фестиваля — грузовой автомобиль ГАЗ-66.

«Игрокон» многое значит для индустрии. Раньше это был фестиваль настольных игр, а сейчас он охватывает и другие увлечения. Например, моделизм, научпоп, восточную культуру и видеоигры. Посетители фестиваля смогли провести время за любимым хобби и познакомить с ним своих близких», — говорит Михаил Акулов, генеральный директор Hobby World и генеральный партнкр «Игрокона».

Впервые на «Игроконе» организовали зону видеоигр. Кроме того, с гостями пообщались российские звезды — каст и авторы «Подземелий Чикен Карри» отвечали на вопросы фанатов, а участники шоу «Импровизаторы» устроили большой розыгрыш с приятными призами.

Также внимание посетителей приковывали стенды Utopia Show и Дани Крастера. Топа, ведущий Utopia Show, привез на «Игрокон» реквизит из своих видео, а также экспонаты из личной коллекции: эксклюзивные дорогие книги, связанные с тематикой канала, а также настоящий зуб мегалодона.

Даня Крастер привез на конвент устройство пространственного маневрирования в натуральную величину из популярного аниме «Атака титанов».

«Интернет интернетом, но живое общение нужно обязательно. Я это понял в прошлом году, когда начал общаться с аудиторией вживую на выступлениях и фестивалях», — отметил он.

Первый «Игрокон» прошел в 2013 году.

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