Раскрыта юбилейная программа фестиваля «Триумф джаза» Игоря Бутмана

На фестивале «Триумф джаза» Игоря Бутмана выступят артисты из США и Кубы

XXV Международный фестиваль «Триумф джаза», основанный джазменом Игорем Бутманом, отмечает свой 25-летний юбилей в марте 2025 года. Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«В юбилейный год впервые на «Триумфе джаза» будет представлен джазовый спектакль «Петя и Волк», который мы покажем вместе с замечательным, невероятно талантливым актером Виктором Добронравовым. Также выступят выдающиеся артисты из-за рубежа: вместе с Трио Олега Бутмана выступят Алекс Хан и Ричи Гудс из США, а также свои программы представят кубинцы Роберто Фонсека и Хуан Орлендис», — раскрыл Бутман.

Фестивальную программу откроет 14 марта выступление Квартета Игоря Бутмана и Fantine с новой программой, которая будет сочетать в себе бразильские ритмы босса-новы и самбы. В этот день на фестивале также покажут джазовый спектакль «Петя и волк».

Главным событием второго дня станет совместное выступление саксофониста Алекса Хана и басиста Ричи Гудса из США с российским Трио Олега Бутмана. Также 15 марта выступят Игорь Бутман, Варвара Убель и Московский джазовый оркестр и Juan Horlendis Band (Куба).

16 марта, в третий день фестиваля, на сцене МТС Live Холла выступит Трио Игоря Бутмана, кубинский пианист Роберто Фонсека с программой La Gran Diversion, а также Queentet Сергея Мазаева.

Также концерты фестиваля пройдут 17 марта в Санкт-Петербурге и 18 марта в Туле.

Ранее стало известно, что ежегодная акция «Ночь театров» пойдет 27 марта 2025 года в Москве.