Декрет, потоп и борьба за дом: новый сезон ситкома «СашаТаня» получил дату премьеры

Новый сезон семейного ситкома «СашаТаня» получил дату премьеры. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Семья Сергеевых вернется на экран ТВ 31 марта в 20:00. В девятом сезоне Сергеевы снова окажутся в центре комичных и абсурдных ситуаций, где бытовые трудности превращаются в настоящие приключения. Саша (Андрей Гайдулян) и Таня (Валентина Рубцова) вернутся из роддома, решат, кто станет крестным их новых детей, и будут вынуждены бороться за дом с новым персонажем.

Таня попробует совместить декрет и работу и одновременно бороться с потопом, а другие персонажи будут переживать ревность, драки, слежку, слезы и контакт с очень опасным существом.

«Саша остается Сашей — он по-прежнему изобретателен, упрям и уверен, что любые проблемы можно решить. Но в новом сезоне его ждут такие повороты, которые выбьют почву из-под ног даже у него. Мне нравятся эти вызовы, потому что они делают героя живым, а комедию — еще смешнее», — говорит Гайдулян.

Валентине Рубцовой понравилось, что ее Таня в этом сезоне становится еще более многозадачной.

«Декретный отпуск? Рабочие задачи? Домашние катастрофы? Для нее это просто один день из жизни! Мы с авторами постарались сделать так, чтобы каждая зрительница увидела в ней себя — и улыбнулась», — говорит она.

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