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Диетолог рассказала, как Киркоров мог сбросить 30 килограммов

Диетолог Никитина допустила, что певец Киркоров сделал откачку жира
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Диетолог Лариса Никитина допустила, что народный артист России Филипп Киркоров действительно мог сбросить 30 килограммов с помощью правильного питания. Ее цитирует Ura.ru.

По словам Никитиной, не исключено, что Киркоров убрал жир с помощью пластики.

«Однако после липосакции люди не худеют на 30 килограммов. Он мог сделать маленькие вмешательства, откачать жир с боков и живота», — говорит Никитина.

Киркоров не скрывал, что делал пластику у хирурга Тимура Хайдарова, но не перечислял все процедуры, проведенные ему на хирургическом столе.

Никитина добавила, что после 40-50 лет многие люди сталкиваются с инсулинорезистентностью, которая регулируется уколами аналогов «Оземпика», которые приводят к сбросу веса. Она подчеркнула, что при похудении главное — мотивация.

«С ней, думаю, у Киркорова все хорошо. Ведя такую бурную концертную деятельность он, конечно, очень организованный», — заключила диетолог.

До похудения Филипп Киркоров весил 116 килограммов.

Накануне Киркоров отреагировал на переживания фанатов из-за сильного похудения.

Ранее Филипп Киркоров сравнил школу-пансионат своих детей с Суворовским училищем.

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