Филипп Киркоров сравнил школу-пансионат своих детей с Суворовским училищем

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с «Пятым каналом», что его сын Мартин и дочь Алла-Виктория учатся самостоятельной жизни в школе-пансионате в Дубае.

Киркоров сравнил эту школу-пансионат с детским Суворовским военным училищем. Он отметил, что сын и дочь стали более самостоятельными и дисциплинированными после него. К примеру, дети стали сами заправлять постель, собирать чемодан, стирать вещи и мыть посуду за собой.

«В этом плане они уже к самостоятельной жизни полностью готовы», — поделился артист.

Киркоров отметил, что старается давать детям достаточно денег для комфортного проживания в пансионате.

«Не балую. И тысячами, миллионами не заваливаю. Они знают цену деньгам. Они, когда имеют свои собственные деньги, уже знают, куда их потратить. Их не очень много, поверьте мне. Но у них карточки есть, которыми они пользуются. Если надо, я что-то закину всегда», — рассказал артист.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин.

Ранее Киркоров заявил, что его дочь в Дубае не хочет учиться.