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Киркоров отреагировал на переживания фанатов из-за сильного похудения

Певец Киркоров признался, что доволен своим похудением
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров признался, что доволен результатами в похудении, несмотря на переживания фанатов. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Спорт, EMS (тренировки с методом электростимуляции мышц — Прим. ред.), Люсине Карапетян, уходы. Все это уже, начиная с той точки невозврата, казалось бы, 30 минус. Было 116, сейчас 86 (килограммов. — Прим. ред.)», — поделился Киркоров.

По его словам, он давно планировал похудеть. В этом ему помогает диета и спорт. Он уточнил, что старается правильно питаться и исключить сладкое из рациона. Певец добавил, что в честь преображения он сделал новую татуировку в виде голубя — символа мира.

11 марта Филипп Киркоров рассказал, что больше не будет делать новые пластические операции. Он уточнил, что «больше некуда». 57-летний Киркоров уточнил, что намерен поддерживать форму только с помощью правильного питания и тренировок.

В марте 2023 года Филипп Киркоров прошел коррекцию позвоночника и прессотерапию с использованием специального аппарата, также звездный пластический хирург Тимур Хайдаров откачал ему 30 литров жира.

Ранее Филипп Киркоров сравнил школу-пансионат своих детей с Суворовским училищем.

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