Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Shaman рассказал о своем отношении к критике публики

Певец Shaman признался, что считает критику публики показателем неравнодушия
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Певец Shaman (Ярослав Дронов) признался, что воспринимает критику публики как показатель неравнодушия к себе и своему творчеству. Об этом он рассказал в интервью Сиб.фм.

«Обо мне говорят — и хорошо. Для меня одинаково важны и любовь, и критика. Поэтому я благодарен всем тем, кто говорит хорошие вещи, и тем, кто пишет плохие комментарии. Потому что они все равно потратили время и энергию на то, чтобы написать обо мне», — сказал артист.

По его словам, критику можно расценить как фанатизм «со знаком минус». Певец также напомнил, что «от ненависти до любви один шаг».

В начале февраля Shaman, который исполняет роль князя Владимира в одноименной этно-опере, признался, что ему не хватает брутальности для воплощения мужественного образа. Он рассказал, что ему приходится для этого использовать искусственную бороду. Кроме бороды, артист использует для роли специальный парик, который очень сложно отличить от настоящих волос. Надевает он его на короткие волосы, которые теперь носит в повседневной жизни.

Ранее Shaman и Мизулина опубликовали любовный ролик в День святого Валентина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами