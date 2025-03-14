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Звезда Bad Boys Blue о концертах в России: «Артисты боятся из-за пропаганды»

Экс-солист Bad Boys Blue Маккой: санкции мешают западным звездам приехать в РФ
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Санкционная политика западных стран в отношении России усложнила жизнь артистов, в том числе популярных иностранных музыкантов и певцов. Если бы не ограничения, которые не должны распространяться на музыку, в России проходили бы концерты зарубежных исполнителей, заявил американский певец, композитор, продюсер, экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой в пресс-центре НСН.

Санкции плохо повлияли на индустрию, хотя политика и искусство должны быть разделены, подчеркнул Маккой. По его словам, представители этой сферы хотят вернуться в Россию и создавать музыку, но боятся из-за пропаганды и многочисленных рестрикций.

«Если задуматься об этом, можно было понять, что проблемы на самом деле нет. Люди просто прислушивались к пропаганде и это было глупо. Тут дело не в России, а в тех государствах, которые накладывали санкции на РФ и усложнили процесс гастролей иностранных артистов», — заявил музыкант.

Напомним, 27 февраля исполнитель песни «You're a woman» прилетел в Россию, сообщив о планах остаться здесь до середины марта. Прибыл он с целью дать здесь два концерта, один из которых — на частном мероприятии. Судя по его райдеру, частное выступление стоит €15 тысяч. Известно также, что концертный коллектив Кевина Маккоя состоит из шести человек, которым заказчик должен оплатить визы, перелет, а также проживание и трансфер. Кроме того, в райдере указано, что музыкантов нельзя кормить комплексными обедами — они предпочитают получать суточные.

Ранее стало известно, что десять артистов из США и Европы приедут в Россию в 2025 году.

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