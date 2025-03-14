Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мизулина раскрыла свой главный страх

Глава ЛБИ Екатерина Мизулина призналась, что страдает от аэрофобии
close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призналась в беседе с Леди Mail.ru, что страдает аэрофобии.

Мизулина подчеркнула, что ей приходится летать на самолете, поскольку в некоторые удаленные регионы России невозможно попасть иным способом.

«Для женского организма самолет представляет определенную сложность: и задержка жидкости, и отсутствие сна. <...> Например, я никогда почти не ем в самолете. Считаю, что это плохо влияет на нашу физиологию», — отметила она.

Мизулина также раскрыла, что соблюдение режима помогает ей поддерживать хорошую форму. По словам общественницы, она приучила себя очень много гулять, заниматься спортом и монотонно питаться. Мизулина отметила, что осознала важность режима уже во взрослом возрасте.

«Важно высыпаться, прекращать прием пищи за несколько часов до сна и, конечно, стабильно заниматься спортом. Режим — это основа основ», — заявила она.

9 марта Екатерина Мизулина и певец Shaman (Ярослав Дронов) официально подтвердили свой роман во время сольного концерта артиста в «Live Арене».

Ранее актриса Мария Кожевникова рассказала о паузе в карьере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами