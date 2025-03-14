Мизулина раскрыла свой главный страх

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призналась в беседе с Леди Mail.ru, что страдает аэрофобии.

Мизулина подчеркнула, что ей приходится летать на самолете, поскольку в некоторые удаленные регионы России невозможно попасть иным способом.

«Для женского организма самолет представляет определенную сложность: и задержка жидкости, и отсутствие сна. <...> Например, я никогда почти не ем в самолете. Считаю, что это плохо влияет на нашу физиологию», — отметила она.

Мизулина также раскрыла, что соблюдение режима помогает ей поддерживать хорошую форму. По словам общественницы, она приучила себя очень много гулять, заниматься спортом и монотонно питаться. Мизулина отметила, что осознала важность режима уже во взрослом возрасте.

«Важно высыпаться, прекращать прием пищи за несколько часов до сна и, конечно, стабильно заниматься спортом. Режим — это основа основ», — заявила она.

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