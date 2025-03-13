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Мария Кожевникова рассказала о паузе в карьере

Актриса Кожевникова призналась, что не переживает из-за паузы в карьере
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mkozhevnikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мария Кожевникова призналась, что ей пришлось поставить свою карьеру на паузу после рождения четвертого ребенка. Об этом сообщает «Пятый канал».

По ее словам, ее жизнь крутится исключительно вокруг детей, однако она не переживает из-за этого.

«Я рожала их для себя, не для кого-то. Поэтому я где-то ушла из профессии. С одним ребенком можно совмещать работу, с двумя можно, даже с тремя, скрипя как бы где-то, но можно», — отметила Кожевникова.

Актриса отметила, что ее старшему сыну исполнилось 11 лет, младшему — полтора года. При этом каждый из них требует круглосуточного внимания матери. Она добавила, что, помимо воспитания, старается восстанавливать свой организм после родов. После четвертой беременности ей поставили диагноз преддиабет, из-за которого ей не удается избавиться от лишних килограммов.

В ноябре Мария Кожевникова объяснила в личном блоге, почему переживает за будущее одного из детей. Звезда призналась, что ее сын Максим растет очень порядочным человеком. По ее словам, он «мужественный, заботливый, искренний, порядочный». Она назвала его «советским ребенком», который всегда поможет и придет на помощь.

Ранее звезда «Универа» опубликовала фото в купальнике, не скрывая датчик для диабетиков.

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