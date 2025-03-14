Певец Соколов рассказал об уникальном таланте Алибасова

У продюсера Бари Алибасова есть уникальный талант, который позволяет ему «делать крутых звезд». Об этом «Пятому каналу» заявил солист группы «На-На» Павел Соколов.

«Вообще вот у руководителя Бари, который Алибасов, у него очень правильная система, очень правильный подход к созданию артиста. Сейчас тоже, конечно же, есть, но другой подход. Но я считаю, что из самых крутых бойз-бендов это была группа «На-На» и «Иванушки International». Вот это самые крутые артисты с правильной музыкой, с правильной подачей зрителю», — сказал он.

Певец уточнил, что правильному подходу способствуют система, жесткость и постоянная работа. По словам Соколова, Алибасов был жестким руководителем, который разрешал расслабляться музыкантам только после хорошо выполненной работы.

Бывший солист коллектива «На-На» Валерий Юрин до этого признался, что Бари Алибасов отправлял на гастроли сразу два состава коллектива, чтобы побольше заработать на выступлениях. Он добавил, что затем зрители начали высказывать недовольство из-за того, что не видят на сцене сразу двух главных солистов коллектива.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов задумался о еще одном ребенке.