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Бари Алибасов задумался о еще одном ребенке

Продюсер Бари Алибасов не исключил, что снова станет отцом
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов не исключил в интервью NEWS.ru, что заведет еще детей.

Алибасов признался, что пока не знает, хочет он еще одного ребенка или нет. 77-летний продюсер добавил, что ему нужно проверить состояние своего здоровья у врачей.

«Я не знаю, это надо у врачей спросить, как это делается», — рассказал артист.

У продюсера есть двое детей, которых он официально признает, — дочь Алена и сын Бари Алибасов — младший. Музыкант рассказал, что его дочь давно живет в Европе, у нее есть дети, внуки, но он с ними не видится.

В июне 2023 года Алибасов высказался о своих внебрачных детях, назвав их «чуркообразными». Он также признался, что не знает, сколько у него сыновей и дочерей, родившихся от случайных связей с женщинами в разных городах страны.

В январе 2024 года Алибасов рассказал о том, что женился на своей помощнице Елене Калининой. Они «тихо» зарегистрировали брак, пышного торжества не было. Продюсер добавил, что после женитьбы стал «регулярно питаться». В октябре музыкант признался, что начал семейный бизнес с женой. Он продает пряники, испеченные супругой.

Ранее Бари Алибасов не исключил, что седьмая жена от него уйдет.

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