Милонов о разрешении Лободе выступать в России: «Никаких компромиссов для предателей»

Депутат Госдумы Виталий Милонов усомнился в беседе с Общественной Службой Новостей (ОСН), что певице Светлане Лободе снимут запрет на въезд в Россию на 50 лет.

Милонов предположил, что после окончания специальной военной операции будет обсуждаться эта «крайне непростая тема» о снятии ограничений против для ряда украинских артистов. При этом парламентарий считает, что «в отношении неблагодарных предателей не должно быть никаких компромиссов».

«Многие из этих украинских знаменитостей, которые прославились за счет России, позволяли в адрес этой страны чудовищные и абсолютно антигуманные высказывания. Так какого черта мы должны их здесь вновь жаловать и открывать им путь в хлебосольную Россию, которая для них такая плохая», — заявил Милонов.

Политик также выразил мнение, что Светлане Лободе и другим артистам Украины будут не рады в России.

Накануне сообщалось, что певица София Ротару может выступить в России за 13 млн рублей. Продюсер Сергей Дворцов заявил, что украинская артистка готова к концертам в России, но ей важен статус мероприятия и сумма гонорара.

Ранее сообщалось, что 75-летняя Пугачева арендовала пирс в Подмосковье до 2057 года.