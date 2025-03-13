Амаяк Акопян пожаловался на проблемы со здоровьем: «Живу на обезболивающих»

Иллюзионист Амаяк Акопян заявил в беседе с изданием «Абзац», что пребывает в тяжелом психофизическом состоянии.

Акопян заявил, что «живет на обезболивающих». Фокусник пожаловался на серьезную травму позвоночника, которая требует «ювелирной работы нейрохирурга». По словам иллюзиониста, врачи предлагают ему дорогостоящие операции за несколько миллионов рублей. Однако артист опасается результатов.

«Дело не в недоверии, а в страхе. Опыт моих страданий и печали мне подсказывает, что может быть хуже. Такие операции могут дать последствия, когда совсем нельзя ходить. Я не хочу в инвалидное кресло», — поделился фокусник.

Акопян признался, что практически не выходит на улицу из-за болей в спине. Он страдает от межпозвоночной грыжи. Фокусник рассказывал, что любое движение ему дается с трудом.

В июне 2023 года Акопян рассказал, что получает пенсию в размере 21,5 тыс. рублей в месяц. На эти деньги он оплачивает квартиру и коммунальные услуги. По словам артиста, этих средств не хватает на лекарства.

Ранее Амаяк Акопян попал в черные списки всех казино США из-за трюков.