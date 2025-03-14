Дубцова пожаловалась, что Шаляпин ставил ей свечки за упокой

Певицу Ирину Дубцову не удивило то, что Прохор Шаляпин назвал ее «сбитой летчицей» на шоу Карины Нигай. Об этом певица заявила в телефонном разговоре с ведущей шоу «Сплетница», опубликованном на YouTube-канале «Алена, блин!».

«Мало ли кто что про меня говорит. Мне вообще, если честно, все равно. Тем более Прохор Шаляпин... Кто-то вообще помнит, кто это такой?» — высказалась артистка.

Дубцова заявила, что с детства знакома с Шаляпиным. Она назвала его «своеобразным» и «эпатажным» человеком. Певица также уточнила, что не находится в ссоре с Шаляпиным.

«Единственное, что он с подружками-завистницами моими волгоградскими когда-то мне свечки за упокой ставил. Но мне настолько смешно это все», — вспомнила Дубцова.

8 февраля Шаляпин назвал свою экс-подругу и коллегу Ирину Дубцову «сбитым летчиком». Он выразил мнение, что артистка поет «одноразовое фуфло», которое быстро выходит из моды. Исполнитель также признался, что всегда старался говорить о Дубцовой только хорошее, но она первой начала высказываться о нем в негативном ключе.

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова вместе учились в музыкальной школе в Волгограде, где руководителем группы был отец исполнительницы. Знаменитости вместе переехали в Москву и поначалу помогали друг другу. Потом Шаляпин и Дубцова поссорились.

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