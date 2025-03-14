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Седоковой готовы дать 10 млн рублей за первое интервью о кончине Тиммы: «Это правда»

Певица Седокова подтвердила, что ей предлагали 10 млн за интервью о трагедии
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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певица Анна Седокова подтвердила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей предлагали 10 млн рублей за первое интервью после трагедии с Янисом Тиммой.

«Все правда. Только маленькая поправка: предложение сделали мне, а не я», — написала исполнительница.

Седокова намекнула, что отказалась от интервью, поскольку может разговаривать «лишь языком музыки». Она сообщила, что не готова беседовать с журналистами.

«Могу лишь закрываться в студии и писать песни, выворачивая душу наизнанку. Это тот язык, на котором я сейчас хочу говорить», — пояснила певица.

По данным «СтарХит», предложение об интервью Седоковой сделали Первый канал и «Россия». Но, отмечает издание, неизвестно, согласилась ли исполнительница на первый разговор о трагедии в эфире федерального канала.

Накануне телеведущий Отар Кушанашвили заявил в личном блоге о том, что якобы Седокова «просит гигантское количество денег за первое интервью» после трагедии с Янисом Тиммой – порядка 10 млн рублей. Об этом шоумену сообщил его директор Антон Шестак.

Ранее сообщалось, что 75-летняя Пугачева арендовала пирс в Подмосковье до 2057 года.

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