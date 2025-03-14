В Великобритании купили фильм «Слова войны» об Анне Политковской

Varietу: фильм «Слова войны» об Анне Политковской покажут в Великобритании

Политический триллер «Слова войны», основанный на истории жизни российской журналистки Анны Политковской, купили для показа в Великобритании и Ирландии. Об этом сообщает Variety.

Также, отмечает издание, картину покажут в Италии, Испании, Польше, США и на Ближнем Востоке. Неизвестно, будет ли фильм выпущен в российский прокат.

Фильм «Слова войны» расскажет о том, как всемирно известная журналистка и правозащитница Политковская «боролась за право быть независимым глашатаем правды для российского народа, подвергая свою жизнь опасности».

Режиссером проекта выступил Джеймс Стронг («Юнайтед. Мюнхенская трагедия»). В каст вошли: Максин Пик (в роли Политковской), Киаран Хайндс, Джейсон Айзекс, Иэн Харт и другие артисты.

Мировая премьера фильма запланирована на 2 мая 2025 года.

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