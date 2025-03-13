Раскрыта дата выхода нового сезона сериала «Черное зеркало»

Седьмой сезон научно-фантастического сериала «Черное зеркало» выйдет 10 апреля. Об этом стало известно из трейлера, который опубликовал стриминг Netflix на своем YouTube-канале.

В новых эпизодах сериал вернется к сюжету, действие которого происходит на борту корабля USS Каллистер. Актриса Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму») вновь исполнит роль программистки Нанетт Коул. Также к своим ролям вернутся Джесси Племонс, Миланка Брукс, Оси Ихиле и другие. Всего выйдет шесть эпизодов.

Сериал «Черное зеркало» является одним из самых популярных среди проектов Netflix по количеству просмотров: предыдущий сезон шоу вошел в топ-10 в 92 странах и задержался на четыре недели в мировом топ-10.

Шестой сезон фантастического сериала-антологии «Черное зеркало» вышел летом 2023 года после четырехлетнего перерыва. Он состоял всего из пяти эпизодов, каждый из которых рассказывал отдельную историю о не связанных между собой людях.

В одной из серий главная героиня, которую сыграла Сальма Хайек, внезапно стала звездой телесериала. Аарон Пол и Джош Хартнетт в другом эпизоде изобразили космонавтов, которые столкнулись с проблемой на космической станции.

Ранее сообщалось, что Дэниел Крейг сыграет злодея из Нарнии.