Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта дата выхода нового сезона сериала «Черное зеркало»

Седьмой сезон сериала «Черное зеркало» выйдет 10 апреля
close
Netflix

Седьмой сезон научно-фантастического сериала «Черное зеркало» выйдет 10 апреля. Об этом стало известно из трейлера, который опубликовал стриминг Netflix на своем YouTube-канале.

В новых эпизодах сериал вернется к сюжету, действие которого происходит на борту корабля USS Каллистер. Актриса Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму») вновь исполнит роль программистки Нанетт Коул. Также к своим ролям вернутся Джесси Племонс, Миланка Брукс, Оси Ихиле и другие. Всего выйдет шесть эпизодов.

Сериал «Черное зеркало» является одним из самых популярных среди проектов Netflix по количеству просмотров: предыдущий сезон шоу вошел в топ-10 в 92 странах и задержался на четыре недели в мировом топ-10.

Шестой сезон фантастического сериала-антологии «Черное зеркало» вышел летом 2023 года после четырехлетнего перерыва. Он состоял всего из пяти эпизодов, каждый из которых рассказывал отдельную историю о не связанных между собой людях.

В одной из серий главная героиня, которую сыграла Сальма Хайек, внезапно стала звездой телесериала. Аарон Пол и Джош Хартнетт в другом эпизоде изобразили космонавтов, которые столкнулись с проблемой на космической станции.

Ранее сообщалось, что Дэниел Крейг сыграет злодея из Нарнии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами