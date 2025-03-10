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Кушанашвили уличил Седокову в попытке заработать на трагедии с Янисом Тиммой

Шоумен Кушанашвили: Анна Седокова требует много денег за интервью после трагедии
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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Шоумен Отар Кушанашвили заявил в личном блоге, что певица Анна Седокова требует внушительный гонорар за первое интервью после трагедии с ее экс-супругом Янисом Тиммой.

«Мне сказал Антон Шестак (директор Кушанашвили. — «Газета.Ru»), якобы Анна Седокова просит гигантское количество денег за первое интервью, официальное, после кончины хорошего, но запутавшегося парня Яниса Тиммы», — заявил телеведущий.

Шоумен признался, что уйдет из профессии, если требование Седоковой окажется правдой. По словам Кушанашвили, он начнет спекулировать на своей тяжелой жизни и брать по 10 млн рублей за интервью.

«С учетом всех обстоятельств, включая борьбу с раком, мы заработали уж не меньше Ани Седоковой…» — подытожил телеведущий.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

Накануне стало известно, что Седокова впервые записала новую песню после кончины бывшего мужа. Певица призналась, что планирует дать свой «ответ» и показать свою «историю».

Ранее композитор Игорь Николаев вспомнил, как едва не потерял старшую дочь.

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