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Во Франции открылась выставка, посвященная русскому живописцу Альберту Бенуа

ТАСС: в Париже открылась выставка работ русского художника Альберта Бенуа
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Depositphotos

В Российском духовно-культурном православном центре в Париже открылась выставка работ русского художника и архитектора Альберта Бенуа. Об этом пишет ТАСС.

«Бенуа стал одним из главных представителей русского духовного искусства во Франции», — рассказал посол России во Франции Алексей Мешков, выступая на вернисаже.

Дипломат обратил внимание на то, что Бенуа является автором росписей в нижней церкви собора Александра Невского в Париже и церкви Святителя Николая в Доме русских ветеранов в Монморанси.

На выставке представлено около 50 авторских работ.

Бенуа родился в Санкт-Петербурге в 1888 году. Первые уроки рисования он брал у своего отца, продолжил образование в петербургском Институте гражданских инженеров. Затем Бенуа преподавал в рисовальной школе Императорского общества поощрения художеств. С 1910 года обучался в парижской Специальной школе архитектуры.

Незадолго до этого сообщалось, что в Звенигородском Манеже торжественно открылась крупнейшая выставка работ Ивана Шишкина из собрания Русского музея. В экспозиции представлено 40 произведений знаменитого художника, позволяющих проследить его творческую эволюцию — от ранних полотен до масштабных пейзажей конца XIX века.

Ранее стало известно, что на конкурс «Картина мира» зарегистрировали более 1,4 тыс. заявок.

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