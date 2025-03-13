Названо условие возвращения Ротару на российскую сцену

Продюсер Дворцов: София Ротару может выступить в России за 13 млн рублей

Продюсер Сергей Дворцов допустил в беседе с сайтом «Страсти», что певица София Ротару может выступить в России при условии внушительного гонорара.

«Мне кажется, [она готова выступить в РФ] за довольно весомый гонорар — не меньше 10−13 млн рублей. Потому что у нее в принципе гонорары от Аллы Пугачевой где-то плюс-минус 5 млн», — заявил эксперт.

Дворцов уточнил, что в первую очередь Ротару будет выбирать организаторов ее выступления — и только после этого смотреть на деньги. Исполнительнице, заявил эксперт, важен статус мероприятия.

По словам Дворцова, Ротару перестала появляться на сцене, поскольку уже не гонится за деньгами.

«Можно ли сказать, что она на пенсии? Наверное, 50 на 50. Почему? Потому что она в принципе на пенсии, поскольку все-таки возраст уже позволяет», — подчеркнул продюсер.

В январе 2025 года риелтор Анастасия Бенина раскрыла, что Ротару передумала продавать свою трехкомнатную квартиру в Москве. Она предположила, что певица рассчитывает вернуться в Россию.

Ранее сообщалось, что 75-летняя Пугачева арендовала пирс в Подмосковье до 2057 года.