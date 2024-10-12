Бизнес внука Пугачевой под угрозой закрытия из-за убытков

Бизнес внука Пугачевой, певца Никиты Преснякова ушел в минус на миллион рублей в 2023 году. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, до этого фирма «Нико спорт» приносила Преснякову «неплохие бонусы», но с прошлого года стала убыточной. Сейчас большая часть процессов компании заморожена — не исключено, что фирма остановит свою деятельность.

«Нико спорт» занимается установкой спортивных площадок. Она сотрудничает с московскими и региональными застройщиками, а также выполняет госконтракты. Гендиректором компании является супруга Преснякова-младшего Алена.

В 2022 году, отмечает SHOT, выручка компании четы младших Пресняковых составила 10,5 млн рублей.

Никита Пресняков переехал в США в сентябре 2022 года вместе с супругой. В феврале 2023 года стало известно, что он взял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

В мае 2024 года Владимир Пресняков рассказал, что общается с уехавшим в Америку сыном Никитой. Он выразил надежду, что его сын в США достигнет успеха в своих начинаниях.

Ранее стало известно о миллионном долге основателя группы «Мираж».