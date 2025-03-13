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Номинантка на «Грэмми» уже три года живет в машине

Солистка группы En Vogue Робинсон заявила, что живет в машине по собственной воле
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Dawn Robinson/YouTube

Номинантка на «Грэмми», солистка поп-группы En Vogue Дон Робинсон призналась, что уже три года живет в машине. Об этом она рассказала на своем YouTube-канале.

58-летняя американская певица скрывала, что у нее нет дома. По словам Робинсон, она переехала к родителям в начале пандемии в 2020 году, но поссорилась с матерью.

«Это было замечательно, пока не перестало. Я люблю маму, но она стала очень раздражительной и большую часть гнева вымещала на мне. Я была ее мишенью все время и поняла, что не справляюсь», — поделилась звезда.

Робинсон отметила, что до сих пор не понимает причину перемены отношения к ней матери. Сперва она месяц спала в машине, а позже проживала в отеле за счет менеджера. Это быстро перестало быть комфортным, и после исследования сообществ людей, живущих в собственных машинах и фургонах, певица сказала своему помощнику, что собирается попробовать такой образ жизни.

Певица признается, что первые ночи в машине были страшными, но первый увиденный из окна закат — прекрасным.

«Я была так свободна, я чувствовала себя, будто я в походе. Это было правильное решение, и я не пожалела об этом», — подчеркнула артистка, что живет в автомобиле по собственной воле.

Также Робинсон напомнила, что у многих других знаменитостей был опыт жизни в машинах, включая Марвина Гэя, который жил в хлебном фургоне на пляже в Мауи.

В феврале Анна Седокова выступила в образе бездомной.

Ранее экс-солист «Отпетых мошенников» рассказал, как поборол алкогольную зависимость.

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