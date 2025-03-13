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Представитель Якубовича об убыточном бизнесе телеведущего: «Очередная порция ереси»

Продюсер Шахиди заявил, что Леонид Якубович не владеет бильярдной в России
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chbdchbdchbd/YouTube

Официальный представитель Леонида Якубовича Табриз Шахиди опроверг в беседе с Общественной Службой Новостей (ОСН), что телеведущий является учредителем убыточной бильярдной в России.

12 марта Mash сообщил, что выручка компании «Барсков и К°» якобы Леонида Якубовича снизилась на 56% в 2023 году. СМИ утверждали, что ведущий «Поля чудес» входит в состав учредителей ООО «Бильярдная мануфактура «Барсков и К°» — якобы ему принадлежат 24 процента акций компании.

«У нас абсолютно нет сил, желания и времени комментировать очередную порцию ереси и бреда», — заявил Шахиди.

Продюсер также уточнил, что Якубович также не владеет особняком в Подмосковье стоимостью миллиард рублей и пятикомнатной квартирой в Москве.

Накануне стало известно, что продюсерский центр Андрея Кончаловского ушел в минус на 81,5 млн рублей за четыре года. По данным СМИ, убытки фирмы составили 20 млн рублей только в 2024 году. Режиссеру принадлежит 55% компании, его супруге актрисе Юлии Высоцкой — 35%.

Ранее сообщалось, что София Ротару может выступить в России за 13 млн рублей.

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