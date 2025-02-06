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В Кремле не смогли оценить проект нового цирка в Москве

Песков отказался оценивать проект нового цирка в Москве
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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»/Информационный центр правительства Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проект реконструкции Большого Московского цирка должны оценивать москвичи, а не Кремль. Так он ответил на вопрос «Газеты.Ru».

«Нет, мы не можем и не должны оценивать проекты. Проекты должны готовить специалисты, а оценивать граждане и жители города по тем предложения, которые формируют специалисты из мэрии Москвы», – сказал он.

Песков считает, что благодаря усилиям мэрии Москва превратилась «в один из, если не в самый лучший город мира».

«Конечно, нет никаких сомнений, что все предлагаемые новые проекты лишь добавят динамики в развитие этого чудесного города», – заключил представитель Кремля.

Большой Московский цирк был открыт в апреле 1971 года около станции метро «Университет» на Воробьевых горах и стал крупнейшим цирком в Европе. Здание в стиле советского модернизма возвели под руководством архитектора Якова Белопольского — среди прочего, автора архитектурного ансамбля вокруг «Родины-матери» в Волгограде. В январе этого года власти Москвы представили проект реконструкции цирка — он предполагает снос нынешнего здания.

В заявлении мэра столицы Сергея Собянина отмечается, что вместимость зрительного зала цирка увеличится с трех до пяти тысяч мест, а общая площадь превысит 80 тысяч квадратных метров. Сам комплекс будет представлять собой здание в форме блестящего шатра и еще один вытянутый корпус с остеклением.

В начале февраля на реконструкцию был закрыт Центральный дом кинематографистов (Дом кино). На его месте будет построен многоэтажный жилой комплекс с киноконцертными залами. Также планируется снести модернистское здание СЭВ («Дом-книжка») на Новом Арбате — на его месте хотят возвести кластер общей площадью 600 тыс. кв. м.

Ранее в Москве представили первые рендеры будущего комплекса на месте здания СЭВ.

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