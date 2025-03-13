В окружении Седоковой о состоянии певицы после трагедии с Тиммой: «Ее не сломали»

Продюсер Сергей Дворцов подтвердил в беседе с Woman.ru, что Анна Седокова заблокировала отца Яниса Тиммы Райтиса.

«Это гуманно и адекватно, когда люди несут ахинею. Она несколько раз пыталась поговорить с Райтисом, но там никто не идет на диалог», — подчеркнул продюсер.

По словам Дворцова, сейчас Анна Седокова уже прекрасно себя чувствует после трагедии с экс-супругом. Он заявил, что певица полна сил, энергии и регулярно выезжает на переговоры.

«Как бы ее ни пытались отменить и утопить, чем до сих пор занимается Марк Пугачев, он не сломал Анну. И она правильно сделает, если после всего поднимет свой гонорар, если еще не сделала этого», — подытожил он.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

Накануне стало известно, что Седокова впервые записала новую песню после кончины бывшего мужа. Певица призналась, что планирует дать свой «ответ» и показать свою «историю».

Ранее сообщалось, что певица Татьяна Буланова рассказала о резких изменениях в семейной жизни.