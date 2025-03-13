Буланова о резких изменениях в семейной жизни: «И ничего не поделаешь»

Певица Татьяна Буланова рассказала, что в ее семейной жизни произошли перемены

Певица Татьяна Буланова призналась в беседе с mk.ru, что ее 31-летний сын Александр снова переехал к ней.

Старший сын Булановой Александр родился в первом браке певицы с продюсером Николаем Тагриным. По данным mk.ru, до недавнего времени мужчина жил отдельно от родителей в квартире, которую ему купила мать в Санкт-Петербурге.

«Да, старший сын сейчас живет с нами. У нас получается смена по квартирам. Мы еще не поменялись, но уже в процессе», — пояснила артистка.

Буланова также посетовала, что редко видится со своим молодым супругом Валерием Рудневым из-за постоянных гастролей.

«И ничего не поделаешь. Но он знал, на ком женился. На самом деле у нас все замечательно!» — поделилась она.

Буланова была замужем трижды. Ее первым супругом был Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Буланова также была в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

2 июня 2023 года Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали друзья, коллеги и родственники пары. Певица Анна Семенович поймала букет невесты на торжестве.

В июле 2024-го Татьяна Буланова призналась, что супруг предложил ей усыновить ребенка. По словам артистки, Руднев хочет детей, а она не вправе ему отказать.

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