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Седокова впервые записала новую песню после кончины бывшего мужа

Певица Седокова записала новую песню после ухода бывшего мужа
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annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вернулась на студию.

Седокова впервые записала новую песню после трагедии с бывшим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. В ней она пообещала дать свой «ответ» и показать свою «историю».

«Я вспомнила, как это. Вспомнила, что нигде так, как на студии, я не могу говорить. В понедельник начнем готовить релиз», — заявила исполнительница.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

В феврале Седокова призналась, что перестала писать грустные песни из-за боязни, что они сбудутся. По словам исполнительницы, в какой-то момент она решила писать только счастливые композиции. Но это, поделилась артистка, ей сложно давалось, поскольку она не умела писать подобные тексты.

Ранее отец Яниса Тиммы пригласил Седокову в гости.

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