«Я был смутьяном»: Ник Кейв о своей грубой реплике 25-летней давности

Австралийский музыкант, лидер группы Bad Seeds Ник Кейв объяснил свою грубую реплику 25-летней давности о группе Red Hot Chili Peppers. Размышлениями 67-летний артист поделился на своем сайте.

«Всякий раз, как стою возле стереосистемы и спрашиваю: «Что за фигня, черт возьми?» — ответ всегда один: «Red Hot Chili Peppers», — сказал когда-то он.

В 2006 году басист группы Фли, который также родом из Австралии, признал, что сперва его задела оценка Кейва.

«Мне все равно, ненавидит ли Ник Кейв мою группу, потому что его музыка значит для меня все. Он один из моих любимых авторов песен, певцов и музыкантов всех времен. Моя любовь к его музыке больше, чем вся эта чушь», — сказал он.

По словам Кейва, у него не было злого умысла, когда он произносил слова о коллективе.

«Это была просто отвратительная вещь, которые я тогда любил говорить, чтобы разозлить людей. Я был смутьяном, возмутителем спокойствия, чувствующим себя наиболее непринужденно в роли провокатора. Возможно, это специфическая черта среди австралийцев моего поколения, я не знаю, но этот комментарий преследовал меня всю последнюю четверть века», — говорит он.

Реакция Фли на его грубость тронула Кейва. Он добавил, что на протяжении многих лет они с музыкантом пересекались на фестивалях и виделись за кулисами концертов в Лос-Анджелесе — и хотя не стали друзьями, относились друг к другу доброжелательно.

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