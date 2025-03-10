Сарик Андреасян потребовал извинений от киношколы за фото с головой лошади

Режиссер Сарик Андреасян извинился за свой тон после перепалки со студентами Московской международной киношколы из-за фильмов Андрея Тарковского. К студентам, руководству колледжа и зрителям он обратился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Однако, извинившись за характер своего общения со студентами, Андреасян потребовал и ответных извинений за оскорбительный и издевательский тон в его адрес, который беспокоил режиссера на встрече.

«Когда мы зашли в аудиторию, один из студентов достал из рюкзака голову лошади, надел на свою и сфотографировался со мной. Я не уверен, что встречи студентов и режиссера должны проходить так», — написал он.

За мнение о Тарковском Андреасян извиняться отказался.

«Я не люблю фильмы Тарковского, а еще я ненавижу лук. И, возможно, сейчас любители лука нападут на меня с травлей», — пошутил он.

Сарик Андреасян также назвал Тарковского «диссидентом и предателем Родины» (последние годы жизни режиссер «Сталкера» провел в Италии) и усомнился в качестве современного кинообразования.

«Кроме оскорблений в мой адрес мой гнев был вызван тем, что за десятки лет эта система по-прежнему безнадежно ведет студентов в пропасть. Хотите, чтобы мы всю жизнь с открытым ртом догоняли мировой кинематограф? Тогда продолжайте обучать студентов устаревшим формам кинематографа», — заключил он.

Режиссер Сарик Андреасян во время лекции со студентами Московской международной киношколы заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты, режиссеров которых считает «нищими, кончеными, блюющими кинематографистами».

О чем еще говорил режиссер, за что потом извинялся и как на его поведение отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

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